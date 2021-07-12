РПЦ: осмотр христианских мозаик в Святой Софии практически невозможен

Представитель РПЦ заявил, что от паломников поступают сообщения о недоступности для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, пишет РИА Новости.

"Сведения о том, можно ли теперь рассмотреть византийские мозаики, изображающие Христа, Божию Матерь и святых, противоречивы. Во время намаза они занавешиваются. Но, по сообщениям ряда туристов и паломников, и в другое время христианские священные изображения остаются недоступными для осмотра. Для православных христиан России все это – печальные вести", - рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

В Святой Софии регулярно проводят широко освещаемые мусульманские мероприятия. "Туристы допускаются для осмотра древнего храма, кроме времени намаза (пять раз в сутки)", - добавил протоирей.

Храм Святой Софии, включенный в наследие ЮНЕСКО в июле прошлого года был превращен в действующую мечеть.