Вильфанд: Европейскую часть России ждет "тепловой стресс"

В ближайшие дни в центральной части России ожидаются новые температурные рекорды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Звезда".

Воздух в средней полосе России прогреется до 35 градусов.

"Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас", - отметил он.

В Москве прохлады не стоит ждать даже в ночные часы. "Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", – заявил Вильфанд.

Он отметил, что такая погода характерна для юга Турции и севера Египта. Немного похолодает в регионе к концу недели - пройдет небольшой дождь, воздух уже не будет прогреваться больше, чем на 30 градусов.