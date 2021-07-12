Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на этой неделе

Узгидромет сообщает, что погода в Узбекистане до конца недели будет соответствовать многолетней норме.

"В течение недели погоду по Узбекистану будет определять поле пониженного давления с температурой воздуха близкой к среднемноголетним значениям для середины лета", - пояснили синоптики.

По ночам в республике ожидается 18-23 градуса, в дневные часы 32-37 градусов, в южных районах до плюс 40-42.

Осадки возможны только в предгорных и горных районах Узбекистана, кроме того 13 июля кратковременные дожди с грозами могут пройти по областям Ферганской долины.

В середине недели прогнозируется усиление ветра местами до 20 м/с.