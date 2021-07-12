Гарибашвили не собирается уходить в отставку и заявил о заговоре

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что события последних дней в стране - это очередная попытка заговора против государства.

Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, глава правительства отметил, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.

В свою очередь, депутат большинства парламента Грузии Михаил Кавелашвили, комментируя произошедшее в Тбилиси 5-6 июля и смерть оператора Лексо Лашкарава, заявил, что премьер не должен подавать в отставку.

"Эта пресловутая тема, что премьер был подстрекателем насилия, полная ложь", - цитирует его "Грузия Online".



По словам Кавелашвили, ответственность за реагирование на эти события взяло на себя МВД и нужно дождаться следования и того, насколько оно будет адекватным.



"Я не могу вам отвечать по этому поводу, ответить должно МВД, у всех своя ответственность. Проходит процесс, за что МВД взяло на себя ответственность. Выявляются и задерживаются те лица, которые совершили эти преступления, ничего не запоздало", - подытожил депутат большинства парламента.



Напомним, что со вчерашнего дня у здания парламента проходит акция журналистов с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Время для отставки ему было дано до сегодняшнего полудня.