В Москве снизилась посещаемость торговых центров на 25-35%

Новые коронавирусные органичения сказались на посещаемость торговых центров в Москве, сообщает пресс-служба Российского совета торговых центров.

Отмечается, что посещаемость торговых центров в июне снизилась на 25-35% к уровню 2019 года, что привело к снижению арендного дохода на 15-20%.

"Лишь в мае 2021 года торговым центрам удалось вернуться к цифрам 2019 года. Однако уже в июне мы зафиксировали катастрофический спад в количестве посетителей. По сути, у торговых центров за последние полтора года был только один месяц, в который они достигли прежних показателей", - приводятся в сообщении слова управляющего директора совета Олега Войцеховского.

По данным РСТЦ, в прошлом году торговые центры получили на 50% меньше арендного дохода по сравнению с 2019 годом. В совете добавили, что восстановление отрасли займет до трех лет.

"На активность посетителей оказали влияние ограничения, введенные столичными властями, в том числе QR-коды для посещения мест общественного питания. Ведь традиционно точками притяжения для посетителей в ТЦ являются предприятия общественного питания и детские развлекательные заведения", - сказали в пресс-службе.

Войцеховский добавил, что развитие ситуации может обернуться прекращением деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения в торговых центрах.