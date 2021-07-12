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ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Евросоюз снова продлил на шесть месяцев экономические секторальные санкции против России, сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года", - говорится в заявлении.

Эти санкции были впервые введены в июле 2014 года, с марта 2015 года сроки действия экономических санкций связаны с полной реализацией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

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Вестник Кавказа

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