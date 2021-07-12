Опрос показал, что почти 40% россиян не пьют спиртного

Алкогольные напитки не употребляют 38% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более трети россиян не употребляют алкогольных напитков (38%), чаще респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%)", - сообщают аналитики.

Раз в месяц алкоголь пьют 14% россиян чаще всего это молодежь 18-24 лет, два-три раза в месяц - 18% опрошенных, чаще люди 25-44 лет.

Ежедневно алкогольные напитки употребляет 1% россиян, несколько раз в неделю - 4%.

Чаще всего респонденты пьют раз в месяц пиво. "Вина и шампанское чаще всего употребляют реже, чем раз в месяц (24%), а также крепкий алкоголь (18%). Алкогольные коктейли не популярны среди россиян - 91% опрошенных заявили, что не употребляют их", - говорится в исследовании. В России до 81% выросла доля граждан, считающих, что все виды алкоголя негативно влияют на здоровье, в 2018 году такого мнения придерживались 55% респондентов.

Самым "безвредным" алкогольным напитком россияне считают вино - 39%.