Финляндия отменила ограничения на въезд для граждан Азербайджана

Финляндия с 12 июля снимает ограничения на въезд для жителей Азербайджана.

Также ограничения с понедельника сняты для граждан Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии.

До недавнего времени въезжать в Финляндию могли только лица с гражданством или видом на жительство в ЕС, члены семей граждан и резидентов стран ЕС, транзитные пассажиры и несколько других категорий.

Напомним, ограничения введены в связи с пандемией коронавируса.