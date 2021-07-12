Финляндия отменила ограничения на въезд для граждан Азербайджана
Финляндия с 12 июля снимает ограничения на въезд для жителей Азербайджана.
Также ограничения с понедельника сняты для граждан Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии.
До недавнего времени въезжать в Финляндию могли только лица с гражданством или видом на жительство в ЕС, члены семей граждан и резидентов стран ЕС, транзитные пассажиры и несколько других категорий.
Напомним, ограничения введены в связи с пандемией коронавируса.
Вестник Кавказа
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