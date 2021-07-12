Коронавирус в России найден еще у 25 140 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 140 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2723 (10,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5 403, в Московской области – 2 566, в Петербурге – 2 029. В Крыму 371 новый случай заболевания, в Краснодарском крае - 219, в Дагестане - 191, в Ставропольском крае - 212, в Чечне - 95, в Кабардино-Балкарии - 63, в Ингушетии - 44, в Карачаево-Черкесии - 49, в Адыгее - 37, в Северной Осетии - 44.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных россиян достигло 5 808 473 человека.

Выписаны за сутки 16 429 человек, за весь период – 5 216 648 человек.

Умерли за сутки 710 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 143 712 человек.