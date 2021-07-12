Росгвардия проводит самые крупные учения за всю историю

Крупнейшие в истории Росгвардии учения "Заслон-2021" начались 12 июля в России, они станут частью подготовки к учениям "Запад-2021" в сентябре.

"С 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", - , сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

К маневрам привлекут воинские части, соединения из разных округов войск Национальной гвардии и подразделения территориальных управлений.

В рамках учений будет оцениваться готовность войск к выполнению возложенных задач, повысится профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Сотрудники Росгвардии отработают до конца июля задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".