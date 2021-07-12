Товузский инцидент год спустя: что это было? 

Ровно год назад, 12 июля 2020 года армянские военные попытались захватить несколько позиций в приграничном азербайджанском районе Товуз, расположенном на отдалении от тогда еще существовавшей оккупационной зоны. Сами агрессоры заявили, что стрельбу с их стороны спровоцировала группа азербайджанских солдат, якобы вторгшихся на УАЗе на армянскую землю – однако вскоре было установлено, что машина стала лишь первой целью попытки захвата ВС Армении новых земель на территории Азербайджана.

Операция проводилась в соответствии с новой армянской военной доктриной, разработанной тогда еще министром обороны Давидом Тонояном – "новая война – новые территории", подразумевавшей, что Армения вместо продвижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта будет заниматься силовым расширением оккупационной зоны. Товузский район был выбран неспроста: совсем рядом с местом боевых действий проходят стратегические азербайджанские трубопроводы, и агрессоры хотели получить над ними контроль.

Также организаторы боевых действий понимали, что Азербайджан в этом месте не станет организовывать контрнаступление, поскольку он не претендует на территории Армении, а будет только обороняться. Таким образом, можно полагать, с точки зрения Еревана проект атаки на Товузский район выглядел как безусловно успешный, так как Армения своими позициями не рисковала. Тем не менее, для армянских властей этот акт агрессии, через 2,5 месяца после которого начнется завершающий этап Карабахской войны, оказался полным провалом и в военном смысле, и во внешнеполитическом.

Во-первых, ВС Армении не продвинулись на азербайджанскую землю ни на миллиметр, единственное, чего им удалось добиться – погубить массированными артиллерийскими обстрелами нескольких азербайджанских военных и мирных жителей в товузских селах Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу. При этом ответным огнем ВС Азербайджана ликвидировали всю армянскую приграничную военную инфраструктуру в зоне боевых действий. Позиционные бои завершились 16 июля, поскольку с армянской стороны буквально не осталось ни одного способного стрелять орудия.

Во-вторых, Армения предоставила возможность Азербайджану протестировать вооруженные силы в боевых условиях. Именно в боях за Товузский район было отработано применение беспилотников для наведения и ликвидации огневых точек и объектов военной инфраструктуры противника. Также в боях за Товузский район прошли проверку профессионализм и боевой дух азербайджанской армии, которые оказались на высоте, а общество получило мощный мобилизационный импульс: за первую неделю с начала боевых действий в военкоматы подали заявления о добровольной службе в армии 38 тыс граждан.

В-третьих, этой атакой Армения уничтожила последние надежды на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта: как можно вести какие-либо переговоры с агрессором, который возобновил попытки захватить чужую землю. В этом ей содействовала и Минская группа ОБСЕ, показавшая совершенную пассивность и, по сути, подыгравшая Еревану своими "нейтральными" и "равноудаленными" комментариями, хотя все свидетельства и доказательства агрессивного поведения Армении были налицо. Стало ясно, что международные посредники на самом деле не хотят ничего делать и готовы смотреть на любые преступления агрессора сквозь пальцы.

В-четвертых, неудачными вышли и тесты армянской фабрики фейков: в армянских СМИ и международных СМИ, сочувствующих сторонникам оккупации Арменией Карабаха, была развернута массированная оправдательная кампания, где все ставилось ног на голову: из их материалов выходило, что это Азербайджан зачем-то атакует совершенно не нужную ему Тавушскую область, а доблестные армянские воины громят врага. Кампания закончилась ничем и никак не смогла повлиять на взгляды центров принятия решений: важнейшие для Еревана иностранные государства не поддержали его, а Россия прямо признала на официальном уровне, что агрессию проявила именно Армения.

В-пятых, и это, видимо, было самое тяжелое следствие Товузского инцидента для Армении – его итоги ничему не научили армянские власти. В результате боевых действий на земле и в информационном пространстве Ереван а) не добился поставленных оккупационных целей, б) потерял множество солдат и военной техники, в) обнажил слабости своей армии перед Баку, г) потерял последнюю возможность затягивать мирные переговоры, д) не добился поддержки союзников и партнеров, е) показал себя агрессором и лжецом перед всем миром. Но какой из этого сделал вывод режим Никола Пашиняна? Вместо скорейшего возвращения за переговорный стол он принялся готовиться к большой войне.

Таким образом, бои на границе Товузского района АР и Тавушской области РА 12-16 июля 2020 года оказались репетицией финального этапа Карабахской войны, ставшего для Азербайджана освободительной Отечественной войной, а для Армении – крахом оккупационной политики. Год назад нагорно-карабахский конфликт еще существовал, сегодня он не более чем часть истории Южного Кавказа. Год назад Азербайджан оборонял Товуз от попытки захвата – сегодня азербайджанская земля, 30 лет находившаяся под оккупацией, освобождена и возрождается. Год назад решимость азербайджанского государства и общества восстановить территориальную целостность своей страны проходила проверку на прочность – сегодня территориальная целостность Азербайджанской Республики восстановлена и гарантированно защищена.

В связи с этим значимость Товузского инцидента для принуждения страны-агрессора к миру трудно переоценить. Прошлым летом Армении на поле боя были предъявлены серьезные контраргументы против ее оккупационных планов. Если бы эти контраргументы были правильно поняты и приняты, возможно, 44-дневной войны удалось бы избежать и конфликт был бы урегулирован мирно в кратчайшие сроки. Но они не были ни правильно поняты, ни тем более приняты, Ереван предпочел продолжить эскалацию конфликта, в результате чего оккупационная армянская армия была разгромлена, а Никол Пашинян подписал капитуляцию Армении. В ходе последней войны Ереван использовал все ту же фабрику фейков, и она вновь ничем ему не помогла, так как партнеры и союзники вновь не поддержали его. Товузский инцидент словно бы повторился в Отечественной войне Азербайджана в многократно увеличенном масштабе.

Повторились и его итоги: Азербайджан отстоял суверенитет на всей своей земле, а Армения ушла с чужой территории без каких-либо приобретений, с одними только человеческими потерями. Научила ли чему-либо режим Никола Пашиняна хотя бы большая война?