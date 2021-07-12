Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения РФ готовит обновленную, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19, пишет газета "Известия".

О работе над новыми рекомендациями, которые будут готовы в ближайшее время, рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. По его словам, сейчас специалисты "лучше стали понимать, как развивается болезнь", кроме того, изменилась ситуация, молодые стали чаще болеть тяжело.

"Тенденция в этом направлении есть, хотя по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - отметил он.

Минздрав прорабатывает "новые подходы к лечению", поделился эксперт. При амбулаторном лечении планируется начать применять препараты, которые раньше использовали только в стационаре. "А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", - поделился Чуланов.