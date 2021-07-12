В квартире жителя Севастополя обнаружен склад оружия и боеприпасов

В отношении севастопольца возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ.

"Установлено, что подозреваемый хранил самодельно изготовленное оружие и боеприпасы для обеспечения собственной безопасности", - сказано в сообщении.

В ходе обысков в квартире мужчины найдены 530 гр пороха, 62 патрона промышленного изготовления и несколько самодельных, нарезной пистолет, заготовку ствола к огнестрельному оружию, а также пиротехника. Оборудование для изготовления оружия обнаружили на складе по месту работы.

Отмечается, что по статьям 222, 222.1 и 223 УК РФ ("приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконное изготовление оружия") заведены уголовные дела.