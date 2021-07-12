На Крым снова идут ливни, ожидаются подтопления

В Крыму на 12 и 13 июля объявили штормовое предупреждение, высока вероятность новых подтоплений.

"Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.

В ближайшие дни в регионе высока вероятность возникновения ЧС в связи с подтоплениями, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Спасатели сообщат о возможном нарушении транспортного сообщения и гибели сельскохозяйственных растений.

Туристов и местных жителей призывают отменить планы по отдыху на природе, не ходить в горы, не останавливаться с палатками на пляжах.

Этим летом на Крым обрушились уже два циклона - в середине июня наводнение случилось в Ялте и Керчи, 4 июля - в Бахчисарайском районе.