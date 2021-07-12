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Италия первой победила на чемпионате Европы и "Евровидении" в один год

Италия первой победила на чемпионате Европы и &quot;Евровидении&quot; в один год

Италия стала первой страной, которой удалось в один год стать победителем музыкального конкурса "Евровидение" и выиграть чемпионат Европы по футболу. На "Евровидении"-2021 победила итальянская рок-группа Mаneskin.

Напомним, что сборная Италии обыграла англичан в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти.

Стоит отметить, что в 1968 году, когда Италия впервые победила на европейском футбольном первенстве, "Евровидение выиграла испанская певица Массиель.

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Вестник Кавказа

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