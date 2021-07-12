В Москве на два дня объявлено предупреждение из-за жары в 33 градуса

Рабочая неделя в Москве начнется экстремальной жарой, воздух будет регулярно прогреваться до плюс 33. О жаре предупреждают МЧС и Гидрометцентр.

"С 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до плюс 31-33", - сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В МЧС напомнили, что избежать перегрева можно, оставаясь в тени и употребляя много воды.

Гидрометцентр России объявил на понедельник и вторник «оранжевый» уровень погодной опасности. "Погода опасна. Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода температура выше нормы на 7 и более градусов. Период предупреждения с 12:00 12 июля до 19:00 12 июля, а также с 10:00 13 июля до 17:00 13 июля", - сообщают синоптики.

В Подмосковье также действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары и "желтый" уровень опасности в связи с высокой пожароопасностью.