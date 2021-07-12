В Астрахани 10 человек отравились после посещения кафе

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в одном из кафе Астрахани, в результате которого в больнице оказались 10 человек, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводится процессуальная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту отравления посетителей кафе. 10 человек попали в областную инфекционную клиническую больницу имени А. М. Ничоги с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом", их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователями осмотрено место происшествия, изъяты продукция, смывы со столов и приборов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.