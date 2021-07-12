Wildberries запустил в Москве доставку из ресторанов "Бакинский бульвар"

Российский онлайн-ритейлер Wildberries запускает доставку блюд из ресторанов сети "Бакинский бульвар".

В настоящее время доставка осуществляется в пределах МКАД, еду доставляют самостоятельно сервисные службы ресторанов. Ожидается, что в дальнейшем к сервису подключат новые районы и рестораны.

"Мы видим, какая непростая ситуация сейчас сложилась в сегменте общественного питания из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Поэтому решили ускорить запуск нашего совместного проекта с ресторанами, среди которых немало представителей малого бизнеса, чтобы оказать им поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы Wildberries.

Этим летом ритейлер также запустил экспресс-доставку свежих цветов и замороженных продуктов питания.