Евро-2020: итоги финала Италия - Англия

Сегодня, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финал чемпионата Европы по футболу. В решающем матче турнира встречались сборные Англии и Италии.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыли англичане. Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер навесил с угла штрафной на дальнюю штангу, откуда защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу в одно касание пробил в ближний угол. Мяч от штанги влетел в ворота.

Итальянцы отыгрались на 67-й минуте. Автором гола стал защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил статус-кво. Игра перешла в дополнительное время.

Примечательно, что в основное время англичане нанесли лишь 1 удар в створ ворот. Еще 3 попытки были неточными. В свою очередь, итальянцы нанесли 15 ударов (5 ударов в створ, 7 неточных, еще 3 попытки были заблокированы англичанами).

В дополнительные 30 минут голов забито не было. Сборная Англии не нанесла в экстра-таймах ни одного удара в створ. На счету британцев 1 неточная и 1 заблокированная попытка. Сборная Италии нанесла 1 удар в створ и 2 неточных. Еще 2 попытки заблокировали англичане.

Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались итальянцы (3:2). Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд парировал удары Андреа Белотти и Жоржиньо. В свою очередь, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма справился с ударами Джейдона Санчо и Букайо Сака. Удар Маркуса Рэшфорда пришелся в штангу.

Уступив "Скуадре адзурре", англичане стали третьей командой в истории, потерпевшей поражение в домашнем финале. Ранее в решающем матче турнира на своей территории уступали сборные Португалии (2004) и Франции (2016).

Для сборной Италии это вторая победа на чемпионатах Европы. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году, после чего проиграла два финала – в 2000 и 2012 годах.

Обыграв англичан, итальянская команда продлила беспроигрышную серию до 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 1935-1939 годах, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала на протяжении 30 матчей подряд. До мирового рекорда подопечным Роберто Манчини осталось два матча. С 1993 по 1996 год 35 матчей не проигрывала сборная Бразилии, а с 2007 по 2009 год – сборная Испании.

Лучшим игроком Евро-2020 был признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, отразивший в серии послематчевых пенальти два удара. Награду 22-летнему игроку вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Итальянский голкипер выиграл все пять серий послематчевых пенальти, в которых принимал участие. Трижды Доннарума побеждал в серии пенальти с клубом и дважды - со сборной.