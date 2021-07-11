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Сборная Италии выиграла Евро-2020

Сборная Италии выиграла Евро-2020

Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и во второй раз в истории завоевала Кубок Анри Делонэ.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. На гол, забитый англичанином Люком Шоу уже на второй минуте, итальянцы ответили точным ударом Леонардо Бонуччи на 67-й минуте.

В дополнительные 30 минут команды также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы.

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Вестник Кавказа

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