Сборная Италии выиграла Евро-2020

Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и во второй раз в истории завоевала Кубок Анри Делонэ.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. На гол, забитый англичанином Люком Шоу уже на второй минуте, итальянцы ответили точным ударом Леонардо Бонуччи на 67-й минуте.

В дополнительные 30 минут команды также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы.