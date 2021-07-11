Обзор СМИ Кавказа 5 - 11 июля

В Кабардино-Балкарии реализуется проект по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Как пишет "Кабардино-Балкарская правда", это позволит обеспечить предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургии и других отраслей стратегическим сырьем и увеличить выпуск импортозамещающей продукции, а также даст возможность создать металлургический кластер с организацией производства по изготовлению твердосплавного инструмента и пластин из специальных сплавов, привлечь к работе предприятия смежных отраслей.

"Россети Северный Кавказ" и "Газпром газораспределение Нальчик" обеспечат технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов капитального строительства к сетям электро- и газораспределения за счет собственных средств. В августе-сентябре начнутся работы по расчистке площадки для строительства комбината и строительству автомобильной дороги к ней. Деятельность Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ГОК) была прекращена вначале 2000-х годов, что повлекло за собой снижение численности населения Тырныауза почти на треть. Большие затраты комбинат понес на ликвидацию последствий селевого потока, спустившегося на Тырныауз в июле 2000 года. В 2001 году ГОК был признан банкротом.

Проект по возобновлению разработки вольфрамо-молибденового месторождения реализуется с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется к 2023 году поэтапно возобновить эксплуатацию Тырныаузского месторождения. На первом этапе — была получена лицензия на право пользования недрами, оценены запасы и разработано технико-экономическое обоснование. На втором этапе, в 2021 году, начнется строительство зданий и сооружений, обустройство дорог. Объем инвестиций в проект оценивается в 19,2 млрд. рублей. Запланирована добыча и переработка до 1,5 млн тонн руды в год, что может полностью заместить импорт ценного сырья для металлургической промышленности в РФ. При реализации проекта планируется создать более 800 новых рабочих мест.

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В начале года государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по реконструкции комплекса гидротехнических сооружений Каргалинского гидроузла в Дагестане. Реализация проекта, финансируемая в рамках нацпроекта "Экспорт продукции АПК", рассчитана на период с 2021 по 2024 годы. Как пишет "Дагестанская правда", Каргалинский гидроузел имеет большую социальную значимость. От него зависит работа оросительных систем в нескольких районах Дагестана и Чечни, куда подается вода Терека.

Проектом предусмотрено также строительство обводного рыбоходного канала, рассчитанного для прохождения рыбы на нерест из реки Терек минуя Каргалинскую плотину. Строительство канала с одной стороны позволит исключить ущерб популяциям обитающих в реке Терек и мигрирующих по ней видам рыб, и в первую очередь осетровым. С другой стороны воду в оросительные каналы можно будет подавать постоянно, что позволит избежать потерь сельхозпродукции, которые несут земледельцы из-за недостатка воды для поливов свои угодий, комментирует издание.

История Каргалинского гидроузла началась в 1939 году, когда был построен Каргалинский шлюз, забиравший у реки воду в основном в Дельтовый, а также в Сулу-Чубутлинский каналы. Но воды для полива требовалось все больше, шлюз перестал справляться с этой задачей, и в 1956 году на этом месте была построена железобетонная плотина. К Каргалинскому гидроузлу сегодня привязаны 114 тыс. га мелиорированных сельскохозяйственных земель. В мае начато строительство рыбоходного канала протяженностью 330 метров. Он будет разделен на три секции: входная и выходная части, а также так называемый "лестничный рыбоход". Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.

По словам заместителя председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, поскольку река Терек является одним из главных водных артерий Дагестана, ситуация, когда для прохода рыбы на нерест в течение двух суток приходилось прекращать подачу воды на поля, в том числе и на рисовые чеки, была не совсем удобной. Рисоводы и фермеры неоднократно этот вопрос поднимали. Поэтому в 2018 году правительство РД совместно с ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" начало прорабатывать вопрос строительства здесь обводного канала. Инициатива была поддержана министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, и удалось запустить этот важный проект. Осенью начнется реконструкция самого гидроузла.

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Комитет геологии, экологии и природопользования Южной Осетии считает, что осуществляемая в республике хищническая добыча в руслах рек инертных материалов, таких как песок и гравий, наносит непоправимый ущерб природе. Зампредседателя ведомства Алан Харебов рассказал газете "Южная Осетия", что сейчас добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) в основном осуществляется в русле реки Большая Лиахва недалеко от Цхинвала, которая идет на строительство объектов Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РЮО. При этом большинство недропользователей не имеют соответствующей лицензии. Бессистемное извлечение инертных материалов в больших объемах из водных объектов оказывает негативное воздействие на состояние рек, качество воды, экосистему. Это может вызвать понижение уровня воды в реках, изменение русла, скорости течения, деградацию речного дна, подмыв и снижение устойчивости гидротехнических сооружений, активизацию оползневых процессов по берегам рек, загрязнение водной среды, замутнение, ухудшение плодородности почв вследствие обсыхания корневой системы. Это приведет к подрыву кормовой базы рыб, разрушению рыбных нерестилищ и ям зимования и т.д. Стоит также учитывать тот факт, что по территории республики проходит Гагра-Дзауская тектоническая зона Большого Кавказа. Она покрыта трещинами, по которым река веками прокладывает путь, заглаживая их илом и формируя русло. Добыча карьеров без соответствующего геологического исследования участков может способствовать проникновению воды в трещины и полному исчезновению рек. По словам Харебова, Комитет регулярно проводит рейды, фиксирует незаконные факты добычи балласта, составляет акты о правонарушениях и передает их в правоохранительные органы. Но этих мер недостаточно. По-прежнему отдельные организации добывают ПГС без соблюдения технологии.

Поскольку гравий и песок — важные стройматериалы, потребность в которых растет, требуется рациональный, профессиональный подход к делу без ущерба для природы, считает руководитель ведомства. На территории республики есть разведанные большие месторождения песка и гравия с подсчитанными запасами, которые можно использовать для промышленных целей без ущерба для экологии региона. Годовой объем инертного материала для строительных нужд в республике составляет всего 150 тыс. кубов. При этом имеются запасы около 5 млн кубометров в Дзауском районе, в Ерманидонском и Сбадонском месторождениях порядка 4,5 млн кубов, в долине реки Паца около 2,2 кубов. Известны залежи ПГС с немалыми запасами в Ленингорском и Цхинвальском районах и других. В отдельных местах поймы рек требуют зачистки от накопившегося за многие тысячи лет балласта. Добыча гравия в них даже окажет благоприятное воздействие на состояние рек. Недропользователям, разумеется, выгодно разрабатывать карьеры невдалеке от города, в русле реки, чтобы нести минимум транспортных и других расходов. Однако нельзя идти на поводу у отдельных лиц, когда речь идет о сохранении наших водных объектов, экологическом благополучии. Настало время и в республике самым серьезным образом взяться за решение проблемы, угрожающей всей экосистеме, считает руководитель природоохранного ведомства.

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Завершился показ второй части этнокультурного проекта "Легенды Ингушетии" с участием актеров Русского государственного музыкально-драматического театра республики. Проект состоял из двух театрализованных частей и проходил в горной Ингушетии. Первая часть — спектакль "Волчица" — прошла 20 июня на территории древнего селения Эгикал, в замке Аушевых, сообщает газета "Ингушетия". В сюжете постановки лежит древняя легенда о преданности женщины и о самопожертвовании. Лейтмотивом картины послужили слова старинного песенного текста, которые дошли до потомков из глубокой древности. Слова звучат как гимн мужеству и благородству. Спектакль погрузил зрителей в глубокую древность с эпическими героями не только профессиональной игрой актеров, но и своеобразной постановкой на лоне природы, непривычными для классической формы театра сценическими приёмами, заставляя каждого зрителя по-новому взглянуть на возможности театрального искусства. Вторая постановка проекта была представлена спектаклем "Кровная месть" и прошла в лечебно-оздоровительном комплексе "Армхи". В основе этой постановки лежат реальные исторические события, которые происходили в 20-30-х годах прошлого столетия. Речь идёт о проявленном благородстве и мужестве в рамках, казалось бы, такого жестокого обычая, как кровная месть.

Спектакли проходили в интерактивной форме. Как рассказал газете "Ингушетия" автор и режиссер проекта, заслуженный деятель искусств Микаэл Базоркин, сюжеты были основаны как на реальных исторических личностях, исторических событиях, так и позаимствованные из легенд и преданий. Поскольку первый спектакль - это была легенда, эпическая история, то и задумка была немного дистанцировать зрителей и актеров друг от друга. Сценический зал и зрительская территория были заранее очерчены. Спектакль сопровождался общением режиссера со зрителями. Во второй же постановке был полный интерактив, так как история происходила в недавнем прошлом и присутствовало современное ее мировосприятие. На этом спектакле были три локации, в каждой из которых была распределена своя мизансцена, и зрители перемещались с одной на другую. Их вёл режиссер и в процессе действия постоянно общался с ними. Актёры находились в непосредственной близости со зрителями, иногда в полуметре от них, те и другие были полностью вовлечены в процесс. Среди зрителей было много гостей, представителей разных национальностей. Все они были погружены в сюжет.

"Думаю, проект удался. У нас есть поддержка и федерального центра и поддержка зрителей. Не буду озвучивать планы, но думается, мы ещё удивим своего зрителя", — обещает Микаэл Базоркин. Своими впечатлениями поделилась и замминистра культуры Айна Ильясова: "Поразительно просто. Мгновенно погружаешься в действие. Веришь всему происходящему, ловишь каждое слово и каждый взгляд актеров. Создавалось полнейшее ощущение присутствия, сопричастности и увлеченности процессом"

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Галанчожский район является одним из древних исторических чеченских районов, откуда по преданию вышли коренные тейпы, впоследствии сформировавшие единый чеченский народ. На территории района находятся памятники раннего и позднего средневековья, представляющие историческую и духовную ценность для чеченского народа, – это старинные боевые и жилые башни, замки, склепы и особо почитаемые в народе озеро Галанчож и гора Ерди-корт, пишет местная газета "Вести республики".

Об удивительном по красоте озере Галанчож сложены легенды. Поговаривают, что местные жители до сих пор с почтением относятся к озеру и боятся потревожить обитающий в нем дух. Озеро занимает площадь 12 га и имеет почти правильную овальную форму с осями 450 и 380 м. В древности оно считалось бездонным, однако сейчас известно, что глубина озера составляет порядка 35 м, что совсем немало. Сегодня у этого прекрасного водоема можно замечательно провести время, гуляя и любуясь удивительными пейзажами, которые в изобилии открываются с его зеленых берегов. Вода озера отличается исключительной чистотой, и в погожий солнечный день приобретает изумрудный цвет, великолепно смотрящийся на фоне высоких горных вершин. Однако тем, кто любит купаться, следует иметь ввиду: максимальная температура воды Галанчожа составляет не более +20°C. Само озеро расположено весьма высоко – на 1500 м от уровня моря. Галанчож славится своей ручьевой форелью. Озеро расположено среди альпийских лугов, покрытых многоцветьем,и рощ, раскинувшихся на его берегах. Еще одной "фишкой" озера является обилие достопримечательностей вокруг. В окрестностях Галанчожа много древних сторожевых башен и других памятников старины, легенды о которых с удовольствием рассказывают местные жители и гиды. И само название озера может быть переведено с чеченского как "ущелье башен".

Галанчожский район расположен в юго-западной части республики. Туристы могут ознакомиться с природой и достопримечательностями района с остановками по пути следования в село Галанчож. Наиболее перспективными направлениями экономического развития Галанчожского района считаются туризм, сельское хозяйство и животноводство. Здесь же расположена местность под названием Нашха, которую называют "колыбелью чеченцев".