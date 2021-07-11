Золотоносные земли Навои уйдут с молотка

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставило на аукцион пять золотоносных земельных участков в Нуратинском районе Навоийской области площадью от 3 до 4,5 га, приобрести которые смогут добытчики ископаемых.

Стартовая цена лотов от 25,7 до 38,5 млн сумов ($2500 - $3620), право пользования земельным участком предоставляется сроком на 3 года, - передает Sputnik Узбекистан.

Весной нынешнего 2021 года Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" был признан крупнейшим в мире: годом ранее в нем было добыто чуть более 2 млн унций золота (почти 57 т).

Ресурсная база рудника оценивается более чем в 150 млн унций драгоценного металла, - говорится в сообщении.