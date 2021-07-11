Краснодарский "Солнечный остров" очистят от аттракционов

Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца аттракционов в краснодарском парке "Солнечный остров" снести их и освободить участок – так закончились судебные тяжбы за возвращение земель под "Сафари-парком" на "Солнечном острове" муниципалитету, длившиеся с 2019 года.

С 1988 года участок земли под "Сафари-парком" считался особо охраняемой природной территорией, однако в 2011 году он оказался в частной собственности, а позже его перепродали собственнику "Сафари-парка" в 340 раз дешевле ее стоимости. В 2020 году владелец "Сафари-парка" без суда вернул земли муниципалитету при условии, что зоопарк продолжит работу на правах аренды участка. После этого мэрия решила привести в порядок "Солнечный остров" и избавить парк от ларьков и кафе, - передает портал Юга.ру.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в 2017 году заявил, что к парку "Солнечный остров" присоединят 200 га территории Большого острова, а в марте 2021 года городские власти представили новую концепцию парка, в котором планируют построить теннисный корт, футбольное поле, волейбольную и спортивную площадки, пункты велопроката и закольцованную велотрассу.