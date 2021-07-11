Ростовский микрорайон Суворовский получит достойную инфраструктуру

В скором времени в новом микрорайоне Ростова-на-Дону Суворовский будут построены торговый центр, детские сады, школы и дом культуры, - сообщил сегодня на открытии нового многофункционального центра (МФЦ) глава администрации города Алексей Логвиненко.

В новом офисе МФЦ на четыре окна жителям микрорайона будут предоставляться более 270 услуг. В среднем офис сможет принимать от 60 до 100 обращений в день. Также в микрорайоне планируется строительство новых объектов. В скором времени здесь начнется строительство торгово-развлекательного комплекса площадью 14 тыс кв м.

"Там будут кинотеатр, боулинг, места для развития и обучения детей и еще один офис МФЦ. Мы также приступаем к расширению ул. Вавилова: уже в этом году начинается выкуп участков, чтобы в следующем году приступить к строительно-монтажным работам", - рассказал сити-менеджер, передает "Интерфакс".

Власти Ростова-на-Дону продолжат активное развитие инфраструктуры микрорайона: сейчас проходит государственная экспертиза по проектам двух детских садов на 280 и 320 мест и школы на 1200 мест. Кроме того, идет проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, школы на 1600 мест, в этом году начнут проектировать дом культуры, которого в дорожных картах пока нет.

В нынешнем 2021 году в Суворовском микрорайоне посадят розы, сосны и голубые ели, а также продолжат ремонт парка 70-летия Победы, - добавил Логвиненко.