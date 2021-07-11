Праздничная молитва на Курбан-байрам пройдет в Москве всего в одной мечети

Как сообщили сегодня в Духовном управлении мусульман, на праздник Курбан-байрам в Москве праздничная молитва будет проведена только в Московской соборной мечети – при этом она пройдет без прихожан, участвовать в ней будут только имамы, муэдзины и заместители муфтия.

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется", - сказано в богословском заключении совета улемов ДУМ.

При этом региональные духовные управления ДУМ имеют право самостоятельно решать, как будет проводиться в их регионах праздничная молитва на Курбан-байрам.

Напомним, что праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха) начинается в этом году с вечера понедельника 19 июля и заканчивается в пятницу 23 июля.