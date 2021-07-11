Дача Стамболи: восточная роскошь на берегу Черного моря 

В 1909 году в Феодосии началось строительство одного из самых интересных и необычных имений города, история которого захватывает дух. Дача Стамболи, памятник культурного наследия Российской Федерации и одна из архитектурных жемчужин прибрежного города, каждый год привлекает огромное количество туристов, завораживая своей красотой и неординарностью. Созданное на рубеже веков сооружение является визитной карточкой Феодосии наряду с Генуэзской крепостью и галереей Айвазовского.

Здание уникальной постройки своим рождением обязано династии Стамболи, крымских караимов, которые играли важную роль в жизни города в середине XIX - начале XX века. Примечательно, что после присоединения Крыма к России в 1774 году большинство караимов, которые считаются потомками хазар, поселившимися на полуострове, бежали в Стамбул. Однако по мере взросления нового поколения, многие из них вернулись в Крым, чтобы продолжить род (караимы очень трепетно относились к этническому происхождению своих избранников). Представителем нового поколения караимов, уже родившихся в Крыму, был Вениамин Стамболи (”Стамболи” по-караимски означает ”вернувшийся из Стамбула”). Именно он, в детстве продававший портовым грузчикам махорку в мешочках, уже в середине XIX становится владельцем крупнейшей на полуострове табачной фабрики, о чьей продукции узнает весь мир.

Будучи человеком широких взглядов и очень щедрым отцом, Вениамин Стамболи задумал построить для своих сыновей три дачи-дворца: один в Генуе, второй в Бомбее, а третий в Феодосии. Однако он умер, не успев осуществить задуманное. Тем не менее младший сын табачного магната Иосиф частично воплотил мечту отца, создав роскошную резиденцию на Екатерининском проспекте (такое название проспект Айвазовского носил до октябрьской революции). Строительство по проекту архитектора Оскара Вегенера (того самого, который спроектировал Массандровский дворец в Ялте) началось в 1909 и завершилось в 1914 году. На создание дворца, который Иосиф впоследствии презентовал своей жене Рахили в качестве подарка на десятилетие свадьбы, было потрачено больше миллиона рублей - огромные по тем временам деньги.

Дача построена в стиле модерн, а фасад выдержан в неомавританском стиле. Схожесть с восточным дворцом зданию придают четырехъярусная башня-минарет, полусферические купола, миниатюрные башни, арки и крытые галереи. Изразцы для облицовки фасада были изготовлены на заказ в Италии, а фонтанчики с питьевой водой, расположенные на территории дачи, были выполнены из мрамора.

На окнах были прекрасные витражи, паркет был сделан из ценных пород дерева, а потолки украшала лепнина. Помимо зимнего сада в самом здании, на территории дачи был разбит огромный сад, построен дом для садовника, а по периметру установлен каменный забор, опоры которого были выполнены в форме мундштуков.

К сожалению, в сказочном дворце семье Иосифа Стамболи довелось пожить совсем недолго - всего три года. Накануне Октябрьской революции магнат распродал свое имущество и уехал с женой и детьми во Францию, где, по одним данным, продолжил свою табачную деятельность, а по другим - вел довольно скромную жизнь лавочника. Во время революции и последовавшей гражданской войны имение было разграблено. В 1920 году Дача Стамболи была национализирована, и в следующем году в здании открылся санаторий для трудящихся. Получивший в 1925 году название ”Московский совработник” в годы войны санаторий был переоборудован в госпиталь для красноармейцев. В период оккупации Феодосии (1941-1944) на Даче проходили лечение немецкие захватчики, а на территории имения хоронили погибших фашистов. После освобождения города кладбище сравняли с землей, и только в 2003 году была проведена эксгумация всех тел.

В послевоенные годы частично отреставрированная бывшая резиденция табачного магната вновь используется как санаторий. В 1980-е годы на Даче Стамболи находился наркологический центр профессора А.Р. Довженко, который лечил своих пациентов, по иронии судьбы, в том числе и от табачной зависимости.

В 2000-е годы на территории имения располагался ресторан, а в самом здании - гостиница. На данный момент памятник культурного наследия активно реставрируют. Мастера досконально восстанавливают облик здания, значение которого сложно переоценить, по сохранившимся фотографиям начала XX века. Уникальному во всех смыслах сооружению удалось по праву занять важное место на культурной карте полуострова, сохранив свою первозданную красоту. К сожалению, сейчас Дача Стамболи закрыта на реставрацию, но уже в следующем году обещает вновь открыть свои двери.