Mercedes смертельно протаранил маршрутку в Кабардино-Балкарии

Сегодня вечером в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, на 434-м километре трассы "Кавказ" столкнулись легковой автомобиль Mercedes и маршрутное такси "Газель", погиб один человек.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии, 39-летный водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, и там лоб в лоб протаранил "Газель", ехавшую по маршруту "Куба-Таба – Нальчик".

Виновник ДТП погиб на месте. Водитель и 9 пассажиров маршрутки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как уточнили в ведомстве, причина ДТП устанавливается, на месте работают следователи, при этом движение по трассе не перекрыто.