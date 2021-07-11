"Грузинская мечта" прокомментировала протесты под предлогом смерти Лексо Лашкарава

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Созар Субари осудил сегодня использование оппозицией смерти оператора Лексо Лашкарава в качестве повода к организации очередной волны антиправительственных митингов.

"Когда умирает человек, который несколько дней назад был жестоко избит, естественно, появляются подозрения и эмоции, за которые нельзя судить. Но, с другой стороны, когда политики прямо обвиняют кого-то, когда мы даже не знаем причины смерти, и используют это в политических целях для напряженности в стране – это неправильно", - указал Субари.

Представитель "Мечты" обратил внимание, что в беспорядках 5 июля в Тбилиси, когда и был тяжело избит Лашкарава, пострадало много журналистов, при этом без результатов экспертизы нельзя сказать, почему именно умер оператор телеканала "ТВ Пирвели".

"Политическую ответственность нельзя изменить. Если полиция не защитила журналистов – тут одна ответственность, а если она сделала все возможное, но не смогла – это другой вопрос", - заключил Созар Субари, пишет Спутник-Грузия.

Напомним, что несколько тысяч протестующих в центре Тбилиси требуют не только расследования смерти Лашкарава, но и отставки правительства.