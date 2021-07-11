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Нурмагомедов о победе Порье над Макгрегором: добро всегда побеждает зло

Нурмагомедов о победе Порье над Макгрегором: добро всегда побеждает зло

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмегомедов прокомментировал сегодня в Twitter итог боя между двумя его прежними соперниками Дастином Порье и Конором Макгрегором, в котором Порье победил техническим нокаутом (Макгрегор сломал ногу в первом раунде).

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье", - сообщил Нурмагомедов в соцсети.

Также он пожелал Порье взять чемпионский пояс в скорейшие сроки. "Я надеюсь, ты получишь пояс к концу года", - уточнил чемпион UFC в легком весе.

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