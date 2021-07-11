Мечети Чечни закрыли пятничный намаз для непривитых от коронавируса

Как сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, на пятничный намаз в чеченских мечетях теперь будут допускаться только привитые от коронавируса. Муфтий подчеркнул, что сам он уже вакцинировался от Covid-19.

Как пишет Портал Северного Кавказа, Межиев обратил внимание верующих на необходимость скорейшей вакцинации как средства борьбы против пандемии коронавируса.

"Призываю всех жителей республики, если у вас нет противопоказаний, сделайте вакцинацию. Так мы сможем выработать коллективный иммунитет", - сказал Муфтий Чечни.