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Мечети Чечни закрыли пятничный намаз для непривитых от коронавируса

Мечети Чечни закрыли пятничный намаз для непривитых от коронавируса

Как сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, на пятничный намаз в чеченских мечетях теперь будут допускаться только привитые от коронавируса. Муфтий подчеркнул, что сам он уже вакцинировался от Covid-19.

Как пишет Портал Северного Кавказа, Межиев обратил внимание верующих на необходимость скорейшей вакцинации как средства борьбы против пандемии коронавируса.

"Призываю всех жителей республики, если у вас нет противопоказаний, сделайте вакцинацию. Так мы сможем выработать коллективный иммунитет", - сказал Муфтий Чечни.

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Вестник Кавказа

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