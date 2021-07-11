Шахрияр Мамедъяров второй раз за два дня обыграл Гарри Каспарова

Известный азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров (6-е место в мировом рейтинге гроссмейстеров FIDE) второй раз за два дня обыграл 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова в быстрые шахматы на турнире по рапиду и блицу серии Grand Chess Tour в Загребе.

По итогам турнира Мамедъяров занял шестое место с 19-ю очками из 36. Победителем стал французский шахматист Максим Вашье-Ляграв (16-е место в рейтинге FIDE) с 23 очками.

Напомним, что этот турнир стал первым местом спортивной встречи Мамедъярова с Каспаровым. Накануне, впервые сыграв с Каспаровым и победив его, Мамедъяров написал в Facebook, что всегда мечтал встретиться с 13-м чемпионом.

При этом он прокомментировал тот факт, что Каспаров сдался после всего семи ходов. "28 лет я ждал, чтобы сыграть с ним. И победил его всего лишь за семь ходов. Это по два хода – белыми и черными – на каждые четыре года. А вы, играя в шахматы с другом, все еще говорите, чтобы он играл быстрее?", - спросил он своих подписчиков в соцсети.