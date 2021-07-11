В Сисиане на строителя рухнул подвал

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, в Сисиане (Сюникская область) вечером произошло чрезвычайное происшествие: строителя завалило землей в подвале жилого дома.

ЧП случилось на улице Сисакан в доме, подлежавшем ремонту: при проведении строительных работ на находившегося в подвале 33-летнего рабочего рухнул слой земли. Другие строители немедленно вызвали спасателей.

Как пишет Спутник-Армения, боевому расчету пожарно-спасательного отряда сюникского управления МЧС удалось достать пострадавшего из-под земли живым. Он был госпитализирован в медцентр Сисиана с травмами средней тяжести.