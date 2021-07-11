Наступление "Талибана" встревожило США

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил сегодня, что США обеспокоены тем, как после вывода американских войск из Афганистана в стране вырос уровень насилия из-за наступления запрещенного в России движения "Талибан" на позиции официальной афганской власти.

"Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана" в Афганистане. Мы знаем об этом", - заявил он в беседе с Fox News.

Кирби сообщил, что США сейчас призывают Кабул использовать все возможности, "которые, мы знаем, у них есть", чтобы остановить это наступление талибов.