Судмедэксперты отчитались о вскрытии тела Лексо Лашкарава

МВД Грузии сообщило сегодня о начале первого этапа расследования громкого дела о гибели оператора "ТВ Пирели" Лексо Лашкарава, уже спровоцировавшей массовые антиправительственные протесты оппозиции. Судмедэксперты приступили к экспертизе тела погибшего.

"Проводится соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Министерство предложило членам семьи, чтобы в судебно-медицинской экспертизе принял участие приемлемый для них независимый и международный эксперт", - приводит сообщение МВД Спутник-Грузия.

В министерстве обратили внимание, что готовы в этом деле на любой уровень открытости, включая участие в экспертизе международных лабораторий.

Напомним, что точная причина смерти Лашкарава неизвестна. Он был тяжело избит шесть дней назад во время беспорядков в Тбилиси.