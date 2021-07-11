До 2030 года в Казахстане появится почти 40 новых водохранилищ

До 2030 года в Казахстане будут построены 39 новых водохранилищ с общим объемом 3,6 млрд куб м. Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по строительству 32 водохранилищ.

"Строительство водохранилищ позволит ввести в оборот около 400 тыс га новых орошаемых земель и снизить до 30% зависимость от объемов воды трансграничных рек, а также создать 129 тыс рабочих мест в сельском хозяйстве", - цитирует премьера "Казинформ".