Вильфанд: жара в Москве станет еще тяжелее

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил сегодня, что на следующей неделе жара в Москве не только не ослабнет, но и дополнится высоким уровнем ультрафиолета.

"Ничем порадовать не могу – жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая", - подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, жара начнет расти в Москве особенно заметно со вторника-среды, причем она будет на 5-7 градусов выше, чем максимальные температуры на курортах российского юга.

"В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы", - обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра.