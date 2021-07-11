ВКС России отогнали американские самолеты-разведчики от Крыма

Как сообщили сегодня в Национальном центре управления обороной России, днем российские истребители СУ-30СМ и Су-27 сопроводили американские самолеты-разведчики, попытавшиеся приблизиться к границе РФ на Черном море.

Разведчики были обнаружены РЛС ПВО Южного военного округа – поднятые по тревоге истребители идентифицировали их как самолет разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер".

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - приводит Интерфакс сообщение Центра.

Российские военные подчеркнули, что истребители выполнили операцию по всем международным правилам и не допустили нарушения границы России американскими самолетами.