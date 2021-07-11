Россия объяснила МАГАТЭ, зачем Ирану металлический уран
Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов объяснил сегодня, зачем Иран первым среди стран, не обладающих ядерным оружием, начал производить металлический уран. Он обвинил США в провокации Ирана.
"Иран впервые в практике неядерных стран приступил к обогащению урана до 60%. А сейчас он приступает к производству металлического урана, обогащенного до 20%. Это прямой результат американской политики максимального давления, которая, продолжается до сих пор", - указал Ульянов.
Российский постпред при МАГАТЭ отметил, что США готовы отказаться от давления при возвращении Ирана к СВПД. "Отмена санкций в обмен на возвращение Ирана к полному исполнению своих ядерных обязательств", - пояснил он, пишет "Коммерсантъ".
Вестник Кавказа
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