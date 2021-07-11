Евро-2020: анонс финала Италия - Англия

Сегодня вечером на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финал чемпионата Европы по футболу. В решающем матче турнира сыграют сборные Англии и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Италия

Италия начинала свой путь к финалу в группе A. "Скуадра адзурра" набрала в квартете с Турцией, Швейцарией и Уэльсом максимально возможные 9 очков. В первых двух турах итальянцы с одинаковым счетом 3:0 разгромили сборные Швейцарии и Турции, а затем переиграли Уэльс (2:0). В 1/8 финала соперником итальянцев была команда Австрии. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в дополнительные 30 минут точные удары Федерико Кьезы и Маттео Пессины принесли итальянцам победу.

В 1/4 финала подопечные Роберто Манчини встречались с командой Бельгии. На два мяча, забитых итальянцами Николо Бареллой и Лоренце Инсинье, бельгийцы ответили лишь голом Ромелу Лукаку с пенальти в самом конце тайма. Победив Бельгию, Италия одержала 15-ю победу подряд в рамках Евро и установила новый рекорд турнира. До этой встречи у Италии и Бельгии было по 14 побед, как и у сборной Германии.

В 1/2 финала "Скуадра адзурра" обыграла команду Испании. Основное время матча закончилось вничью 1:1. На гол итальянского полузащитника Федерико Кьезы, забитый на 60-й минуте, испанцы ответили точным ударом нападающего Альваро Мораты на 80-й минуте. Игра перетекла в дополнительное время. В овертайме команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы.

Обыграв испанцев, сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 33 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 1935-1939 годах, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала на протяжении 30 матчей подряд. До мирового рекорда подопечным Роберто Манчини осталось два матча. С 1993 по 1996 год 35 матчей не проигрывала сборная Бразилии, а с 2007 по 2009 год – сборная Испании.

Англия

Англия свой путь к финалу начинала в группе D, где ее соперниками были команды Хорватии (1:0), Шотландии (0:0) и Чехии (1:0). Набрав в трех матчах 7 очков, сборная "трех львов" заняла первое место в квартете. При этом англичане установили антирекорд чемпионатов Европы, забив в трех матчах группового этапа всего два гола. Никогда ранее в истории турнира сборная, занявшая первое место в своей группе, не забивала так мало мячей.

В 1/8 финала соперником английской команды была сборная Германии. Встреча завершилась в пользу англичан со счетом 2:0. Победу команде Гарета Саутгейта принесли точные удары полузащитника Рахима Стерлинга и нападающего Харри Кейна.

В 1/4 финала сборная Англии нанесла разгромное поражение Украине (4:0). Двумя голами отметился Харри Кейн, еще по одному мячу записали на свой счет защитник Харри Магуайр и полузащитник Джордан Хендерсон. Забив украинской команде четыре гола, подопечные Гарета Саутгейта одержали самую крупную победу в финальных турнирах Евро. Четыре забитых мяча – лучший результат для сборной Англии в плей-офф крупных турниров с финала чемпионата мира 1966 года. Англичане также стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которой удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в первых пяти матчах турнира.

В 1/2 финала Англия встречалась с командой Дании. Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник датчан Миккель Дамсгор, забив гол со штрафного. Англичане сумели отыграться спустя девять минут благодаря автоголу датского защитника Симона Кьера. В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил весьма спорный пенальти в ворота сборной Дании за фол на Рахиме Стерлинге. В эпизоде, когда английский полузащитник входил в штрафную, на поле одновременно находились два мяча. Однако рефери не остановил игру, хотя по правилам должен был это сделать и разыграть спорный мяч. К точке подошел Харри Кейн. Голкипер датчан Каспер Шмейхель отразил удар англичанина, но форвард удачно сыграл на добивании и принес своей команде победу.

Обыграв Данию, англичане впервые в своей истории вышли в финал чемпионатов Европы. Ранее лучшим достижением команды были полуфиналы 1968 и 1996 годов.

Кто победит?

История противостояния сборных Италии и Англии насчитывает 27 поединков, причем итальянцы праздновали победу в десяти матчах, англичане – в восьми, а еще девять раз команды не смогли выявить победителя.

Итальянцы в сегодняшнем матче не смогут рассчитывать на защитника Леонардо Спинаццолу, получившего травму в матче 1/8 финала с Бельгией.

В свою очередь, тренерский штаб англичан сможет выставить оптимальный состав. Под вопросом лишь участие полузащитника Фила Фодена, получившего ушиб в полуфинале против Дании.

Для англичан сегодняшний финал будет домашним. На данный момент лишь три команды выигрывали чемпионат Европы на своей территории - Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Португальцы (2004) и французы (2016) уступили в домашнем финале.

Примечательно, что сборная Италии всего лишь раз становилась победителем чемпионата Европы – в 1968 году. Таким, образом, "Скуадра адзурра" не выигрывала этот турнир уже 53 года. После триумфа в 1968 году итальянцы дважды проиграли в финале чемпионата.

Англия, в свою очередь, еще ни разу не завоевывала трофей континентального первенства. Сборная "трех львов" впервые прошла в 1/2 финала после поражения на этой стадии на чемпионате Европы 1968 года, а также на домашнем Евро-96.

На данный момент десять сборных выигрывали чемпионат Европы. Англия может стать вторым кряду новым чемпионом после Португалии в 2016 году.