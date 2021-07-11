Рыбак из Кабардино-Балкарии выиграл чемпионат СКФО по рыболовству в Ингушетии

Пресс-служба главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова рассказала сегодня о прошедшем в выходные у городского пруда в Назрани чемпионате СКФО по рыболовству "Клевый день" и фестивале ухи. Призы на чемпионат были выставлены самим Калиматовым.

В "Клевом дне" приняли участие 60 рыбаков из регионов СКФО, а за звание "Лучшего уховара" поборолись повара девяти районов Ингушетии.

Всего за время фестиваля было сварено 500 л ухи. Лучшие уховары получили денежные сертификаты на 50 тыс рублей, 30 тыс рублей и 20 тыс рублей.

Лучшим рыбаком был признан рыболов из Кабардино-Балкарии (имя не уточняется), поймавший рыбу весом 2,11 кг. От Калиматова он получил лодку и рыбацкие снасти.

Также были определены победители в номинациях "Самый взрослый рыбак" и "Самый молодой рыбак", ими стали 70-летний и 12-летний жители Ингушетии.

Как пишет ТАСС, чемпионат был приурочен к 11 июля – Дню рыбака в России.