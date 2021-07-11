Россиянка и грузинка забрали призы турнира по теннису в Казахстане

В Казахстане состоялся теннисный турнир международной серии ITF. В парных соревнованиях лучше всех сыграл дуэт из россиянки Екатерины Яшиной и грузинки Мариам Болквадзе.

В финале турнира они обыграли российский дуэт – Владу Коваль и Анастасию Тихонову. Для этого российско-грузинской паре понадобилось полтора часа и два сета (7:6, 6:1).

Отметим, что Мариам Болквадзе выступила также в одиночном разряде, где уступила в четвертьфинале узбекской теннисистке Сабине Шараповой.