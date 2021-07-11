Официальный Кабул выбил талибов из сухого порта на границе с Туркменистаном

В пресс-центре 209-го корпуса афганской национальной армии "Шохин" сообщили сегодня об изгнании боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан" из сухого торгового порта Акина, расположенного неподалеку от туркменской границы.

Начальник штаба 6-й пограничной бригады полковник Себгатуллы Нури, руководящий афганскими военнослужащими в Акине, сообщил, что официальные власти предприняли все необходимые меры для стабильной работы сухого порта.

"Ситуация в области безопасности в этом районе находится под полным контролем правительственных сил, в радиусе 12 км от торгового порта Акина создан пояс безопасности, и мы не позволим террористам помешать вашей работе", - приводит его слова Интерфакс.

Как армии удалось выбить из Акины "Талибан", не уточняется.

Отметим, что второй сухой порт на границе с Туркменистаном – Торгунди – пока что контролируется талибами.

Напомним, что сухим портом называется удаленный от берега центральный терминал, куда доставляются грузы из морских портов для последующей перевозки по сухопутным маршрутам.