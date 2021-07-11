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"Система убивает!": символом новых протестов в Грузии стала кровь

&quot;Система убивает!&quot;: символом новых протестов в Грузии стала кровь

На сегодняшнюю акцию протеста против правительства Грузии многие активисты вышли в залитых красной краской рубашках – новым символом оппозиционного движения за отставку действующей власти стала кровь.

Как пишет Спутник-Грузия, таким образом протестующие связывают свои действия со смертью оператора Лексо Лашкарава, шесть дней назад избитого в ходе беспорядков другими протестующими. Оппозиция обвиняет власти в бездействии, из-за которого и погиб Лашкарава.

В центре Тбилиси протестуют уже несколько тысяч человек – молодежь, оппозиционные политики, журналисты, проспект Руставели перекрыт. Лозунг активистов: "Система убивает! Выходи за жизнь!".

Требования протестующих – уход с поста премьер-министра Ираклия Гарибашвили, расследование обстоятельств смерти Лашкарава и привлечение к ответственности всех, кто участвовал в его избиении.

Отметим, что Гарибашвили уже выразил соболезнования близким Лашкарава и сообщил, что начато следствие. Пока что оно проходит по технической статье "доведение до самоубийства", которая будет изменена после обнаружения доказательств насильственности смерти оператора.

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