Маленький ребенок попал под колеса "Жигулей" в Хасавюрте

В Хасавюрте два дня назад произошла дорожная авария: невнимательный водитель сбил маленького мальчика, нарушившего правила дорожного движения.

Как передает "Комсомольская правда-Ставрополье" в пятницу около 19:30 четырехлетний ребенок перебегал дорогу в неположенном месте на улице Воробьева. Его сбил 30-летний местный житель на "ВАЗ-21099".

Мальчик выжил и был госпитализирован с травмами. В отношении водителя собран материал для принятия процессуального решения.