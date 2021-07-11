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Маленький ребенок попал под колеса "Жигулей" в Хасавюрте

Маленький ребенок попал под колеса &quot;Жигулей&quot; в Хасавюрте

В Хасавюрте два дня назад произошла дорожная авария: невнимательный водитель сбил маленького мальчика, нарушившего правила дорожного движения.

Как передает "Комсомольская правда-Ставрополье" в пятницу около 19:30 четырехлетний ребенок перебегал дорогу в неположенном месте на улице Воробьева. Его сбил 30-летний местный житель на "ВАЗ-21099".

Мальчик выжил и был госпитализирован с травмами. В отношении водителя собран материал для принятия процессуального решения.

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