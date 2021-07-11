Израиль обнаружил вину Ирана в проблемах Ливана

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет заявил сегодня, что в финансовых проблемах Ливана виноват Иран.

"Ливан находится на грани краха, как и все страны, находящиеся под властью Ирана. На сей раз за это расплачиваются ливанские граждане", - сказал он.

Беннет сообщил, что Тель-Авив следит за ситуацией в Ливане на уровне глав МИД и Минобороны и "остается начеку". Он уточнил, что из Ливана в Израиль контрабандно поставляется оружие "на миллионы шекелей".

Премьер-министр таким образом упомянул задержанных накануне граждан Ливана, пытавшихся провезти в Израиль 43 единицы стрелкового оружия.