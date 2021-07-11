В Армении произошло двойное землетрясение

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, в республике за последние три часа произошли два землетрясения небольшой силы.

Первое началось в 13:42 по московскому времени недалеко от границы с Грузией – в 12 км от села Бавра Ширакской области. Его магнитуда оценивается в 3, сила толчков в эпицентре – 4 балла. Очаг землетрясения располагался на глубине в 10 км.

Второе имело место в 14:27 по московскому времени в 12 км от села Елпин в Вайоцдзорской области. Оно было несколько слабее: магнитуда – 2,8, сила толчков в эпицентре – 3-4 балла. Очаг при этом располагался уже на глубине в 12 км.

У компетентных органов Армении пока нет информации о возможном продолжении серии землетрясений на территории республики.