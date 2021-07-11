В Московской области электричка сбила мальчика из шоу "Голос. Дети"

Как сообщили сегодня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, накануне вечером один из участников шоу "Голос. Дети" погиб на остановочном пункте "43-й километр" в Подмосковье – его сбила электричка.

"10 июля примерно в 19:05 мск мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта "43-й км", был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Сергиев Посад", - приводит ТАСС сообщение следственного управления.

Имя погибшего не уточняется.

В настоящее время проверку проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура. Уже проведен осмотр места гибели мальчика, допрошен машинист электрички и очевидцы.