На Крым надвигается еще один тропический шторм

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Крыму, еще один удар стихия, бушующая в регионе последние несколько недель, нанесет по полуострову сегодня. В связи с этим в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Уточняется, что на полуострове до конца дня пройдут сильные ливни с грозой и градом, скорость ветра достигнет 90 км/ч.

На следующей неделе, пишет РИА Новости, в Крыму продолжит господствовать циклон, однако дожди будут только кратковременными. Завтра температура воздуха на полуострове составит +28 - +33, в горах не выше +27.