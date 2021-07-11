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Число смертей от коронавируса в России достигло антирекорда

Число смертей от коронавируса в России достигло антирекорда

За неделю от коронавируса в России умерли 5 077 человек, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

Эта цифра - новый максимум с начала пандемии, причем предыдущий рекорд в 4 643 смерти был зарегистрирован за минувшую неделю, пишет ТАСС.

Общий показатель летальности от коронавируса из-за высокой заболеваемости практически не изменился, увеличившись за семь дней с 2,46% до 2,47%.

Год назад число смертей от Covid-19 было значительно меньшим: за весь июль 2020 года от коронавируса в России скончались 4 643 человека.

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Вестник Кавказа

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