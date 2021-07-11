Китайские ученые изобрели охлаждающую тело ткань

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай) придумали ткань, охлаждающую тело. Об этом пишет NewScientist.

В такой "метаткани" есть микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты, посредством которых она может отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, в результате чего, за счет рассеивания тепла, происходит охлаждение тела.

По данным испытаний, благодаря ткани температура тела падаетна несколько градусов. Например, в ходе одного опыта доброволец час просидел на солнце в жилете, одна половина которого была сшита из метаткани, а вторая - из обычного хлопка. Температура кожи под умным материалом в итоге составила 31-32 градуса, а под обычной тканью - 37 градусов.

Охлаждение лучше всего происходит при нахождении людей и объектов под прямыми лучами солнца, но определенный эффект будет ощущаться и в тени, пишет "Лента.ru".

Команда собирается наладить массовое производство метаткани и планирует начать продавать вещи из нее уже через год.